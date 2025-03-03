Машкова ответила на вопрос о возможном возвращении в Россию: да я в первый же день куплю билет

Актриса Мария Машкова в недавнем интервью для YouTube-канала "И грянул Грэм" рассказала, что не планирует возвращаться к работе в России.

Она выразила уверенность, что, когда ситуация изменится, обязательно посетит свою родину, чтобы увидеться с бабушкой и крепко обнять её.

"Я обязательно куплю билет в первый же день и отправлюсь туда, чтобы увидеть свою бабушку и обнять её", — сказала она.

Однако актриса сомневается, что когда-нибудь снова будет работать в России. Недавно эмигрировав в США, она мечтает о том, чтобы организовать тур по городам России со своим спектаклем. Она выразила надежду, что однажды сможет осуществить эту идею.

Мария Машкова окончательно переехала в США после начала СВО, хотя до этого жила на две страны. Сейчас дочь Владимира Машкова пытается построить карьеру за границей.