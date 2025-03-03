Известный стендап-комик оказался злостным нарушителем ПДД

Известный российский стендап-комик Гурам Амарян с лета прошлого года получил 147 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юморист приобрёл автомобиль в начале лета, а уже в июле ему пришло первое письмо с требованием оплатить штраф.

"С этого момента Гурам Амарян нарушает ПДД почти каждый день", — утверждают авторы канала.

Сумма выписанных штрафов составила около 193 тысяч рублей. Среди нарушений Гурама Амаряна не только превышение скорости, но и неоплата проезда по платной дороге, неуплата за парковку, остановки в неположенных местах и несоблюдение требований знаков и разметки.

Гурам Амарян — российский стендап-комик, известный своими выступлениями в рамках телепроектов "Stand Up на ТНТ".