5 уловок ГАИ при проверке на алкоголь: как не попасть в ловушку

Некоторые сотрудники ДПС используют сомнительные методы, из-за которых даже трезвый водитель может оказаться в неприятной ситуации. Владелец юридической компании рассказал порталу njcar.ru о пяти уловках, к которым прибегают инспекторы.

1. "Дружеский" тест

Инспектор предлагает водителю неофициально продуть алкотестер, обещая избежать формальностей, если результат будет нулевым. Однако прибор может быть настроен на завышенные показатели. Увидев ложноположительный результат, водитель теряется, а инспектор намекает на "решение вопроса". Чтобы избежать подставы, отказывайтесь от неофициальных тестов – проверка должна проходить строго по регламенту, с сертифицированным оборудованием. В случае сомнений звоните 112.

2. Подмена мундштука

Даже если сам алкотестер исправен, инспекторы могут обработать мундштук спиртом, пока водитель отвлечён. В результате даже трезвый человек получит положительный тест. После этого предлагают "не портить себе нервы" и намекают на неофициальное урегулирование. Единственный выход – следить за сменой мундштука и требовать повторную проверку.

3. "Дуйте ещё раз"

Этот приём используют против тех, кто признаётся, что недавно выпил. Под предлогом ошибки в тесте водителя заставляют дуть несколько раз. При многократном продувании пары спирта во рту накапливаются, что приводит к завышенным показателям. Если вас просят повторять тест, настаивайте на медицинском освидетельствовании.

4. Подпись пустого документа

Инспектор может попросить водителя "для формальности" поставить подпись на пустом или частично заполненном бланке. Позже туда могут вписать отказ от медосвидетельствования или признание в нарушении, что грозит лишением прав. Никогда не подписывайте незаполненные документы – требуйте их полного заполнения перед подписью.

5. "Правильные" цифры в документах

Иногда после теста с нулевым результатом в документах внезапно появляется 0,18 мг/л. Более того, напротив графы "Результат" может оказаться ваша "подпись", которой вы не ставили. Затем инспектор фиксирует "отказ от подписи" и оформляет дело по статье 12.8 КоАП РФ. Чтобы избежать такого исхода, снимайте процесс на видео и внимательно проверяйте все документы перед подписанием.