Борисов дал неожиданный ответ на провокационный вопрос американских журналистов

Российский актёр Юра Борисов во время церемонии вручения премии "Оскар" дал неожиданный ответ на провокационный вопрос американских журналистов.

Корреспондент телеканала ABC напомнила Борисову, что режиссёр Шон Бейкер называет его "русским Райаном Гослингом" и своим "секретным оружием". Она поинтересовалась, как сам актёр относится к такому сравнению.

"Я не знаю, я не оружие, я человек", — кратко ответил артист.

Церемония вручения наград премии Американской киноакадемии состоялась в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта. Российский актёр впервые оказался в списке номинантов — Юра Борисов боролся за победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Сам Юра Борисов признавался, что чувствует себя неловко из-за всеобщего внимания и признания, ведь над картиной работает большая команда талантливых и профессиональных людей.

По итогам прошедшей церемонии фильм "Анора" забрал пять наград, включая приз за "Лучший фильм".