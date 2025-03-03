В России заявили о нехватке не имеющего аналогов препарата для лечения онкологии: на сколько месяцев его хватит?

Запасов препарата с действующим веществом "Месна", применяемого при химиотерапии, в России хватит на пять месяцев. Минздрав принимает дополнительные меры, чтобы избежать дефицита, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщала, что в некоторых больницах начали отказывать пациентам в выписке этого лекарства, не имеющего аналогов.

По данным Аналитической витрины правительства, в среднем обеспеченность препаратом составляет 5,3 месяца. В медицинских организациях запасов хватит на 3,4 месяца, в аптеках – почти на 18 месяцев. Если в какой-то больнице препарат закончится, его могут перераспределить.

Кроме того, в январе 2025 года компания "Оптовая медицинская компания" подала документы на временное обращение партии "Месны", не зарегистрированной в России. Если разрешение будет получено, этого объёма хватит более чем на год.

Параллельно идёт работа над локализацией производства в России. "Московский эндокринный завод" уже готовится к регистрации препарата. Начать выпуск планируют в 2027 году.