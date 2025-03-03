В Белом доме разразился скандал. Дональд Трамп резко отчитал Владимира Зеленского, когда тот приехал в США подписывать соглашение о разработке украинских недр. Американский президент потребовал прекратить огонь и отказаться от критики в адрес Владимира Путина. Однако Зеленский начал оправдываться, обвинять Россию и даже намекнул, что США почувствуют последствия конфликта. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

Бывший лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Трамп сразу раскусил Зеленского. По его словам, украинский президент пытался продвинуть схему вывода американских денег через британские банки. Однако в Вашингтоне больше не хотят играть по старым правилам.

Медведчук подчеркнул, что Запад постепенно смиряется с территориальными потерями Украины. Он считает, что для завершения конфликта нужен серьёзный диалог о его причинах. Но вести его с политическими клоунами, по его мнению, бессмысленно.