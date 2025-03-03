Готовил взрывы в метро и культовом центре: ФСБ ликвидировала террориста в Подмосковье

В Подмосковье ликвидирован террорист, готовивший атаки на культовое еврейское учреждение и станцию метро в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, преступник — гражданин РФ, выходец из одной из стран Центральной Азии. Он провел разведку, приобрел компоненты для самодельных взрывных устройств и готовился к терактам. После нападений планировал покинуть страну и присоединиться к международной террористической организации в Афганистане.

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ нейтрализовали его ответным огнем. В его квартире обнаружены оружие и материалы для изготовления взрывчатки.

Следственное подразделение УФСБ по Москве и области возбудило уголовное дело. Фигуранту вменяют подготовку теракта и участие в террористической организации.