Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Роберт Дауни-младший со сцены высказался о таланте Юры Борисова: что сказал голливудский актёр?

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Борисов дал неожиданный ответ на провокационный вопрос американских журналистов
Трамп решает судьбу Украины: военная помощь под угрозой отмены?
Зеленский держится за власть? Он считает, что его не так просто сместить с поста
Юра Борисов не смог покорить Оскар-2025: кто забрал заветную статуэтку
Зеленский не спасал украинцев. Он пытался обчистить США, заявил Медведчук
В России заявили о нехватке не имеющего аналогов препарата для лечения онкологии: на сколько месяцев его хватит?
Готовил взрывы в метро и культовом центре: ФСБ ликвидировала террориста в Подмосковье
Продюсер музшоу на Первом канале о нечестной победе дочери Алсу: мы не могли повлиять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.