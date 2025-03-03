Роберт Дауни-младший со сцены высказался о таланте Юры Борисова: что сказал голливудский актёр?

Голливудский актёр Роберт Дауни-младший во время церемонии вручения премии "Оскар" со сцены обратился к своему российскому коллеге Юре Борисову.

Он похвалил Юру за выдающуюся игру в фильме "Анора", где тот исполнил роль добродушного гангстера Игоря.

"Это действительно впечатляет! Добро пожаловать в высшую лигу — вы именно там, где и должны быть", — заявил Дауни-младший.

Голливудский актёр выразил уверенность, что Юру Борисова ждёт прекрасное будущее в киноиндустрии.

Однако статуэтка в категории "Лучшая мужская роль второго плана" досталась американскому актёру Кирану Калкину за его роль в фильме "Настоящая боль".

Юра Борисов стал первым российским актёром, номинированным на "Оскар". Многие российские коллеги отмечали его честность и профессионализм на съёмочной площадке, что помогло ему достичь такого успеха.