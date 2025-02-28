Ключевая ставка ЦБ снизится до 19%? ВТБ намекает на важный поворот в экономике

Глава ВТБ Андрей Костин заявил в эфире «Россия 24», что инфляция приближается к пику, а значит, есть шанс на понижение ставки. Сейчас прогнозы по инфляции на 2025 год – 7–8%. Костин предполагает, что в четвертом квартале ставка может упасть до 19% или даже ниже.

Однако кредитная политика останется жесткой. Центробанк прогнозирует ставку в пределах 19–22%. Среди положительных факторов – сокращение кредитования. При этом резкого спада не ожидается: в розничном сегменте снижение будет небольшим, в корпоративном – возможна лишь пауза в темпах роста.

По словам Костина, у бизнеса есть финансовые резервы, а инвестиционная активность в 2024 году была высокой. Это позволяет надеяться, что ключевые проекты продолжат развиваться. Регулируемое замедление экономики поможет Центробанку достичь целевой инфляции в 4% к 2026 году.

Банковская прибыль в этом году может сократиться на 15–20%. Банки будут осторожнее в выдаче кредитов и тщательнее анализировать заемщиков. Но финансовый сектор устойчив и способен справляться с вызовами.

Сейчас ключевая ставка – 21%, это рекордный уровень в истории России. Центробанк оставил ее неизменной в феврале, что совпало с прогнозами экспертов. В 2024 году потребительские цены выросли на 9,52%.