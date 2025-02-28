Юра Борисов объяснил, почему выдохнул после проигрыша на престижной кинопремии в США

Российский актёр Юра Борисов с облегчением воспринял своё поражение на кинопремии "Золотой глобус". В эфире шоу "Утро. ТНТ" он прокомментировал появившийся мем, связанный с его поведением во время объявления победителя.

По словам актёра, в тот момент он думал о многих вещах, в том числе и о своей супруге, актрисе Анне Шевчук.

"Поэтому, когда это произошло, я просто перестал думать и выдохнул все эти вещи", — признался Юра Борисов.

Актёр был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Однако награду забрал американский актёр Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

Сам Борисов отметил, что номинация на престижную кинопремию мира "Оскар" — это не только его заслуга. Он подчеркнул, что кино создаётся командой талантливых людей.