Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым о возможном УДО артиста: не хочу о нём думать

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, Ирина Стерхова поделилась своими мыслями о возможном условно-досрочном освобождении артиста. Она убеждена, что ответственность за содеянное с него никто не снимет.

В интервью изданию mk.ru Ирина призналась, что не хочет думать о Михаиле Ефремове, поскольку только недавно смогла смириться со смертью своего возлюбленного. Она отметила, что не задумывалась о возможном снисхождении для народного артиста России.

"Я не кровожадная. От того, что он совершил преступление, ему всё равно никуда не деться. Из жизни не выкинешь такой эпизод. И неважно, где Ефремов будет переживать это — дома или в колонии Белгородской области", — рассудила женщина.

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года стал виновником ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Актёр сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. В марте суд рассмотрит ходатайство артиста об условно-досрочном освобождении.