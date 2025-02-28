Хитрый способ сэкономить на ОСАГО больше не работает – камеры все видят и сразу выписывают штраф

С 1 марта 2025 года при постановке автомобиля на учет больше не нужно предъявлять полис ОСАГО. Теперь для регистрации достаточно паспорта, заявления, документов на машину и квитанции об оплате госпошлины. Однако сам полис по-прежнему обязателен — без него грозит штраф.

Юристы оценивают изменения положительно. Например, адвокат Иван Шокарев отмечает, что не все сразу начинают ездить на купленной машине. Иногда авто просто стоит в гараже, и тогда ОСАГО не требуется. Но если владелец сразу выезжает на дорогу, покупать полис все равно придется.

Автоюрист Игорь Пушкарь объясняет, что раньше требование предъявлять ОСАГО при регистрации авто служило своеобразным стимулом для заключения договора. Теперь оно утратило смысл. Тем более что автовладельцы нашли способы обходить это правило, откладывая оформление полиса.

Но расслабляться не стоит. Теперь ГИБДД использует камеры, которые фиксируют не только нарушения ПДД, но и проверяют наличие ОСАГО по номеру машины. Если полиса нет, штраф автоматически выписывается водителю. А законодатели уже предлагают увеличить его размер с 800 рублей до 3-5 тысяч.

Выходит, за несколько месяцев можно накопить штрафов на сумму, равную стоимости самого авто. Так что даже самые упрямые противники ОСАГО, скорее всего, поспешат за полисом.