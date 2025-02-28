Загадочная тишина после переговоров России и США: что скрывают стороны?

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на полное молчание после переговоров России и США в Стамбуле. В своем Telegram-канале он отметил, что встреча длилась 6,5 часов, но никаких официальных заявлений не последовало.

"Серьезные разговоры любят тишину", — написал Коц. Он подчеркнул, что ни одной утечки, ни одного комментария от инсайдеров, ни одной публикации от Bloomberg или Politico не появилось после встречи.

Переговоры начались в 10:02 по московскому времени и завершились в 16:23. Это была первая экспертная встреча между делегациями двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что встреча поможет укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном, особенно в вопросах работы дипмиссий.