Эти машины патрульные почти не останавливают – узнайте, попадает ли ваш авто в список

Выбор автомобиля может неожиданно повлиять на вероятность встречи с патрульными на дороге. Как рассказал представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru, есть модели, которые инспекторы практически не останавливают без явного повода.

Старые отечественные машины с громким выхлопом и внедорожники с большими колесами часто вызывают интерес у инспекторов. Водителей таких авто могут проверить на алкоголь или просто попросить предъявить документы. А вот минивэны и семейные универсалы попадают в поле зрения реже — их владельцы ассоциируются с аккуратным стилем вождения.

Некоторые автомобили словно "исчезают" в потоке. Например, универсалы Mazda 6, Subaru Legacy и Skoda Octavia Combi проверяют реже, чем их седаны и лифтбеки с такими же характеристиками. Внимание ДПС почти не привлекают и семейные минивэны Mitsubishi Xpander, Mazda 5, Toyota Sienna — если они без тюнинга.

Корейские SsangYong Tivoli, Rexton и Actyon, а также пассажирские фургоны вроде Peugeot Partner, Lada Largus и Volkswagen Caddy остаются незаметными для патрулей. Владельцы этих машин редко нарушают правила, что делает их малоприметными.

Среди внедорожников в эту категорию попадает Suzuki Jimny, а также кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara. Их водители обычно соблюдают ПДД, проходят техосмотр вовремя и следят за машиной. А вот Grand Vitara с более агрессивным дизайном останавливают чаще.

Французские хэтчбэки Citroen и Peugeot тоже остаются вне поля зрения инспекторов. Спокойный стиль вождения их владельцев снижает вероятность проверки.

Сотрудники ДПС всегда обращают внимание на внешний вид машины. Чистый, ухоженный автомобиль вызывает меньше подозрений, чем броский или неопрятный. Любые нестандартные изменения сразу привлекают внимание патрульных и могут стать причиной остановки.