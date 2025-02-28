Отец Фриске рассказал, зачем на самом деле Шепелев стоял перед ним на коленях

Владимир Копылов, отец певицы Жанны Фриске, поделился мыслями о недавнем интервью Дмитрия Шепелева, её бывшего возлюбленного. Он рассказал, зачем на самом деле телеведущий вставал перед ним на колени.

В беседе с aif.ru Владимир Копылов отметил, что Дмитрий Шепелев лишь однажды встал перед ним на колени с просьбой отправить тяжелобольную певицу в хоспис. Однако отец Жанны твёрдо заверил, что если её судьба предначертана, то это произойдёт в их доме.

"Жанна потом сказала мне: "Пап, я всё слышала. Ты правильно сказал, я бы сама не поехала". Он уже похоронил мою дочь", — подчеркнул мужчина.

Владимир Копылов также упомянул, что Дмитрий Шепелев пришёл с кольцом, чтобы жениться на Жанне Фриске, когда она была уже при смерти. Однако мать певицы заявила, что свадьба состоится только в том случае, если дочь выздоровеет. Всем была ясна истинная причина такого поступка со стороны телеведущего.

Кроме того, отец Фриске рассказал, что Дмитрий Шепелев ужасно относился к больной певице и постоянно оскорблял её. Однажды он даже толкнул её и сказал: "Да кому ты нужна? Бурдюк с жиром".