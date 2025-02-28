Разрушенный храм и ожесточенные бои: кадры с линии фронта в Курской области

В сети появились кадры с передовой в Курской области, где российский военный показывает место ожесточённых боёв в районе села Погребки. Видео опубликовано в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

На кадрах запечатлён разрушенный храм, оставшийся лишь в виде обломков и каркаса. Военнослужащий демонстрирует позицию, откуда ведётся огонь по объектам противника. По его словам, через купол этого здания украинские военные сбрасывали воду.

Согласно информации канала, видео снято до полного освобождения Погребков, в момент боёв. В отражении атак и зачистке позиций противника участвовали бойцы горной 34-й бригады. Опорные пункты и блиндажи ВСУ были уничтожены, после чего населённый пункт вернулся под контроль России 26 февраля.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Север" прорвались в село Погребки по замёрзшему озеру. Командир роты с позывным Калмык отмечал сложность операции из-за открытой местности вокруг села.

Также в Курской области российские военные нанесли авиаудар по опорному пункту ВСУ в районе Куриловки. В ходе атаки была сброшена авиабомба ФАБ-3000, уничтожившая скопление сил противника.