"Грозили убить семью": задержанный раскрыл детали плана убийства митрополита Тихона по заданию СБУ

ФСБ раскрыла подготовку теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. По данным ведомства, покушение планировали его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович.

На допросе Попович признался, что он гражданин Украины и работал помощником митрополита. По его словам, Главное управление разведки Украины заставило его сотрудничать, угрожая убийством родных. Сначала он просто следил за передвижениями Тихона, а позже получил задачу найти сообщника для атаки.

Планировалось, что взрыв произойдет в Сретенском монастыре в Москве. Бомбу в храм должен был пронести сам Попович. Иванкович, в свою очередь, сообщил, что их цель была — физическое устранение митрополита. Первое покушение готовили на начало 2025 года. Однако после задержания Поповича дату перенесли на конец февраля.

Силовики обнаружили в телефонах подозреваемых более 70 контактов с Украины, включая пресс-секретаря ВСУ. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном обороте взрывных устройств.