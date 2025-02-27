Новая банкнота в 250 долларов с Трампом: зачем её предлагают напечатать?

Республиканец Джо Уилсон предложил создать новую банкноту номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик объясняет свою инициативу ростом инфляции при президенте Джо Байдене — по его мнению, американцам приходится носить больше наличных. Однако предложение сталкивается с юридическими ограничениями: по закону США на банкнотах запрещено изображать живых людей.

Идея напечатать деньги с портретом Трампа появилась еще в июне 2024 года. Тогда конгрессмен Пол Госар предложил банкноту в 500 долларов с изображением экс-президента. Но в США уже более 50 лет не выпускают купюры номиналом выше 100 долларов.

Экономисты считают, что доллар сохранит статус мировой валюты, пока США остаются ключевой экономической державой. О дедолларизации в ближайшее время речи не идет.