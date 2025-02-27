"Я не хотел возвращаться": британец пережил остановку сердца и увидел загробный мир

Британец Дэйв Синглтон пережил восьмиминутную остановку сердца и утверждает, что побывал в загробном мире.

65-летний мужчина долгие годы страдал от проблем с сердцем. Однажды, почувствовав, что пульс замедляется, он попросил соседку проверить его состояние. Женщина испугалась и вызвала скорую.

В больнице его подключили к аппаратам жизнеобеспечения, но сердце несколько раз останавливалось. Врачи каждый раз реанимировали его. В какой-то момент оно не билось восемь минут. Именно тогда, по словам Синглтона, он оказался в удивительно красивом месте.

«Я сидел в солнечном саду, слышал голоса родных за живой изгородью. Я знал, что они рядом, но остался любоваться полями и холмами. Я был счастлив», — вспоминает он.

Но видение внезапно исчезло. Он очнулся в палате, окруженный врачами. «Честно говоря, я не хотел возвращаться. Здесь было шумно и некомфортно», — признался мужчина.

После случившегося ему установили кардиостимулятор. Теперь Синглтону 85 лет. Эти 20 лет он посвятил путешествиям и живописи. Опыт клинической смерти, по его словам, вдохновил его на творчество и подарил чувство спокойствия.