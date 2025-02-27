Молочные продукты подорожают с 15 марта: в чём причина?

С 15 марта "Молвест" поднимает цены на молочную продукцию в среднем на 5%. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на письмо компании. Подорожание не затронет только сливочное масло.

В компании объясняют: цены растут из-за удорожания сырья, упаковки, логистики и других производственных затрат. Еще одна причина — нехватка кадров. Чтобы удержать сотрудников, пришлось поднять зарплаты. А высокая ключевая ставка делает кредиты слишком дорогими.

Торговые сети, которые не согласятся с новыми ценами, могут лишиться поставок. Более того, компания откажется участвовать в ценовых акциях на уже поставленный товар.

"Молвест" — одна из крупнейших молочных компаний России. По итогам 2023 года она заняла пятое место по выручке. Ежегодно компания перерабатывает более 500 тысяч тонн молока и выпускает около 250 видов продукции.

Ситуация не единичная. Источник издания утверждает, что другие производители тоже предупредили о повышении цен на 5-10%. Ранее в "Союзмолоко" заявляли: рост себестоимости затронул всех игроков рынка.

Аналитики ЦМАКП сообщают: так называемая "инфляция для бедных" по итогам 2024 года выросла в 1,5 раза сильнее официальной инфляции. В январе 2025 года разрыв немного сократился.