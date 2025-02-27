Цифровой рубль откладывается: почему массовый запуск переносится?

В России продолжается тестирование цифрового рубля. Сейчас в пилотном проекте участвуют 1,7 тысячи граждан, около 30 компаний и 15 банков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.

По ее словам, тестирование идет успешно. Но массовый запуск цифрового рубля откладывается. Ранее планировалось, что система заработает с 1 июля 2025 года. Теперь сроки сдвигаются — новая дата будет объявлена позже.

"Мы хотим, чтобы цифровой рубль вызывал доверие у граждан и бизнеса. Поэтому сначала доведем все детали до идеала, проведем консультации с банками и отработаем экономическую модель", — пояснила Набиуллина.

Центробанк также заверил, что цифровой рубль не станет обязательным платежным средством. Он не "сгорит", а деньги на цифровом счете принадлежат только его владельцу.

Ранее регулятор сообщил о распространении мифов о цифровом рубле. В соцсетях появляется много фейков, которые маскируются под официальную информацию.