Запрет продажи энергетиков детям, самозапрет на кредиты и другое: что изменится в жизни россиян с 1 марта?

В марте в России вступает в силу ряд новых законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил их в своём Telegram-канале.

С 1 марта детям запретят продавать безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Ранее такие ограничения действовали только в некоторых регионах, теперь власти смогут устанавливать правила на федеральном уровне.

Также несовершеннолетним нельзя будет покупать газосодержащие товары, например, баллончики для заправки зажигалок. Это поможет бороться с токсикоманией среди подростков.

Для защиты от мошенников вводят новый механизм – самозапрет на оформление кредитов. Это позволит предотвратить случаи, когда злоумышленники берут займ на чужое имя, используя украденные персональные данные.

Изменения коснутся и рекламы кредитов. Теперь в объявлениях должны указывать все условия, влияющие на полную стоимость займа, либо размещать ссылку на полный перечень условий. Плюс появится предупреждение о рисках.

Еще одно нововведение – иноагенты обязаны будут зачислять доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и интеллектуальной деятельности на специальный рублевый счёт. Использовать эти деньги можно будет только после снятия статуса иноагента.

С 1 марта в договорах о комплексном развитии территории (КРТ) будут прописывать объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. В документах появятся показатели минимального уровня обеспеченности этими объектами.

Также изменятся правила оформления документации для преподавателей вузов и техникумов. Теперь они будут работать только с документами, предусмотренными законом об образовании.

В сфере строительства тоже новшества: индивидуальные жилые дома теперь можно будет строить с использованием счетов эскроу. Это позволит направлять на строительство средства материнского капитала.

Кроме того, расширяется перечень организаций, ответственных за подготовку к отопительному сезону. Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые компании должны будут согласовывать план ликвидации аварий. Появятся обязательные резервные системы теплоснабжения, которые позволят быстро переключаться при аварии.