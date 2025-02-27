Актёр и обладатель Оскара Джин Хэкмен и его жена найдены мёртвыми

Американский актёр Юджин (Джин) Хэкмен, двукратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, был найден мёртвым в своём доме вместе с супругой.

Как сообщает американская газета Santa Fe New Mexican, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

"Легендарный актёр, двукратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мёртвыми вечером в среду в своём доме в… Санта-Фе", — говорится в сообщении издания.

Артисту было 95 лет. Кроме того, рядом с супругами была обнаружена мёртвой их собака. Правоохранительные органы пока не назвали точную причину кончины, но исключили возможность насильственной смерти.

Джин Хэкмен получил премию "Оскар" в 1972 году за роль в картине "Французский связной" и в 1993 году за участие в фильме "Непрощённый".