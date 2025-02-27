Певец Мазаев высказался о планах выступить в США: где платят – там и хорошо

Сергей Мазаев, лидер группы "Моральный кодекс", заявил о своей готовности выступить в США.

В интервью изданию "Абзац" музыкант отметил, что для него не имеет значения, где именно будет проходить концерт за границей, всё зависит от предлагаемого гонорара.

"Мне бы хотелось выступить везде, где есть любители нашей музыки. Мы могли бы дать концерты в Америке. Покорять западный шоу-бизнес уже поздно, но мы могли бы порадовать тех, кто нас любит", — сказал Мазаев.

Он признался, что с радостью бы выступил в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Голливуд-боуле в Лос-Анджелесе и в районе Ковент-Гарден в Лондоне.

Однако, по мнению музыканта, стоит выступать только перед теми, кто знаком с творчеством группы, поскольку бессмысленно пытаться завоевать популярность у иностранцев. В качестве исключения он привёл пример группы "Тату".