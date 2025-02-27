Появилось видео ДТП с участием Александра Буйнова

В сети появилось видео с места аварии, в которой участвовал певец Александр Буйнов. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах запечатлены первые минуты после ДТП. Пострадавшая женщина лежит на дороге, ей оказывают первую помощь. Однако Александр Буйнов не вышел из машины.

В разговоре с RTVI артист заявил, что за рулём внедорожника Lexus LX 570 был не он, а его водитель. Именно он сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье.

Информацию о ДТП в Апрелевке подтвердили ТАСС в ГУ МВД по Московской области. При этом источник в правоохранительных органах заявил, что за рулём автомобиля находился Александр Буйнов.

Mash отмечал, что певец "прятался" от пострадавшей из опасений, что его узнают. Женщина рассказала, что переходила дорогу, предварительно убедившись в отсутствии автомобилей, однако иномарка выехала "из ниоткуда".