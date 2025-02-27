Кустурица отказывается смотреть премию Оскар: Голливуд – это секта

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью RTVI заявил, что уже 15 лет не следит за кинопремией "Оскар" из-за её предвзятости.

Он объяснил, что в последние десятилетия "Оскар" перестал быть критерием оценки хороших и качественных фильмов. На первое место вышли идеологические отношения и дружба.

"Так всегда было: даже если фильм не очень хорош, но в нём снимаются отличные актёры, он станет культовым, из него сделают религию. Голливуд — секта, где смешиваются христианство и иудаизм", — считает Кустурица.

Он напомнил, что ещё в 70-х годах прошлого века фильмы, представленные на церемонии, затрагивали важные для общества темы. Однако сейчас картины стали менее остросоциальными.

Кустурица также раскритиковал фильм "Анора", в котором снялись российские актёры. Он считает, что эта кинолента "ничего не значит".