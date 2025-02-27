Стресс, усталость и смартфоны: факторы, из-за которых таксисты создают опасность на дорогах

Ситуация на дорогах России с каждым днём становится всё более напряжённой. Основной причиной этому — действия водителей такси. Раньше их поведение не вызывало проблем, но с недавним снижением тарифов агрегаторов, таксисты вынуждены работать в условиях жёсткой конкуренции. Это не только повышает риск аварий, но и создаёт неудобства для других участников движения и пассажиров. В интервью порталу njcar.ru сотрудник ГИБДД отметил пять самых опасных приёмов, которые водители такси используют на дорогах.

Одна из главных проблем — зависимость таксистов от смартфонов. Эти устройства, предназначенные для упрощения работы, на деле нередко становятся источником угрозы. Водители постоянно ищут заказы, используют навигацию и часто отвлекаются на экран. Это приводит к снижению концентрации за рулём, что, в свою очередь, увеличивает вероятность аварий — от лёгких царапин до серьёзных ДТП.

Особенно тяжело приходится таксистам в крупных городах. Плотный трафик, сложные развязки и необходимость быстро ориентироваться на карте заставляют их постоянно отвлекаться от дороги. Итог — повреждения автомобилей и частые аварии. Однако, в зоне риска оказываются не только сами водители, но и пешеходы, другие автомобилисты — все, кто может пострадать из-за невнимательности таксиста.

Ещё одна серьёзная угроза — переутомление водителей. В погоне за доходами они часто пренебрегают отдыхом и недосыпают. Это негативно сказывается на их реакции и внимательности, увеличивая вероятность ошибок за рулём.

Агрессивный стиль вождения — ещё одна проблема. Таксисты часто совершают резкие манёвры, не давая другим водителям времени на реакцию. Кроме того, превышение скорости на 20 км/ч стало обычным делом. Это не только увеличивает аварийность, но и создаёт дополнительные риски для всех участников движения.