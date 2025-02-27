Мелочи, которые могут привести к аннулированию регистрации автомобиля — будьте внимательны

На первый взгляд, мелкие изменения в автомобиле вроде оконных дефлекторов или нестандартных антенн могут показаться безобидными. Однако, как показали проверки ГИБДД, такие модификации могут привести не только к штрафу, но и к аннулированию регистрации. Портал njcar. ru сообщает, что сотрудники дорожной полиции регулярно проводят рейды, выявляя автомобили с ненадлежащими доработками.

По закону, любые изменения, не указанные в документах транспортного средства, могут стать причиной наказания. Включая те, что затрагивают элементы, которые, казалось бы, не имеют существенного влияния на безопасность. Например, дефлекторы окон — полезные в дождливую погоду, они могут ограничить видимость водителя, что уже является нарушением. Это может привести не только к штрафу, но и требованию убрать элемент с машины.

Не менее строго регулируются нестандартные спойлеры. Если спойлер не является заводской деталью, его нужно легализовать: пройти экспертизу, подтвердить безопасность и внести изменения в документы. В противном случае инспекторы могут наложить штраф.

Кроме того, строго запрещено клеить наклейки на лобовое стекло, поскольку они нарушают видимость. Только тонкая прозрачная полоса шириной до 140 мм в верхней части стекла допускается.

Изменения в осветительных приборах тоже под запретом. Это касается установки ярких ламп в фарах или противотуманках, что может привести к штрафу. За более серьёзные нарушения возможно лишение прав.

Даже элементы, как усиленные бамперы или кенгурятники, могут стать причиной проблем, если они не сертифицированы. В таком случае автомобиль не пройдет техосмотр и может быть снят с учёта.

Если инспектор зафиксирует такие изменения, водитель получит штраф 500 рублей и будет обязан устранить нарушения в течение 10 дней. При повторной проверке возможно приостановление регистрации.