Козловский поставил точку в споре с Бородиным после обвинений в экстремизме

Актёр Данила Козловский в личном блоге сообщил о завершении судебного разбирательства с активистом Виталием Бородиным, который обвинял его в "экстремизме" и "дискредитации армии".

Актёр связался со своими поклонниками и с радостью отметил, что в этом споре наконец-то поставлена точка. Он подчеркнул, что для него было крайне важно защитить свою репутацию.

"Я живу в Москве, никуда не "убегал" и всегда любил свой дом", — написал Козловский, сопроводив публикацию скриншотом опровержения Бородина из его Telegram-канала.

Весной 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского. По его словам, после начала СВО актёр уехал в США, а затем вернулся на работу в российские театры.

Также активист намекал на возможное иностранное финансирование артиста и указывал на его тесную дружбу с украинским продюсером Александром Роднянским* (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский, в свою очередь, отмечал, что не имеет второго гражданства и в Америке навещает свою дочь Оду-Валентину.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента