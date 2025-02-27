Песков раскрыл, почему Instagram* и Facebook* не вернутся в Россию: главное условие

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что блокировка Instagram* и Facebook* не имеет отношения к доверию между Россией и США. В интервью журналисту Александру Юнашеву Песков отметил, что решение об ограничении доступа к этим соцсетям связано исключительно с необходимостью соблюдать законы Российской Федерации.

Когда Юнашев спросил, возможно ли восстановление работы соцсетей Meta в России на фоне улучшения отношений с США, Песков ответил: "Это не зависит от доверия. Это вопрос выполнения законов России". Он уточнил, что Meta сможет вернуться в страну только при условии выполнения российских законодательных требований.

Кроме того, Песков напомнил, что ограничения на соцсеть X будут сняты, как только она выполнит требования российского законодательства. По его словам, после этого не останется препятствий для её разблокировки.

*соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ