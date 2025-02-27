Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В марте рубль может удивить — вот что стоит за этим прогнозом

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
Стресс, усталость и смартфоны: факторы, из-за которых таксисты создают опасность на дорогах
Актёр Головин заговорил о ревности к супруге: месяц – очень долгий срок
Песков раскрыл, почему Instagram* и Facebook* не вернутся в Россию: главное условие
У Леонида Якубовича обнаружили тайное дорогостоящее жильё
С 1 сентября можно не платить кредит: кому и при каких условиях это разрешат?
В мае россиян ждут длинные выходные — вот когда можно отдохнуть четыре дня подряд
Появилось видео ДТП с участием Александра Буйнова
В 2025 году россиян ждет новый налоговый сюрприз: сколько придется заплатить за доходы по вкладам?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.