В марте рубль может удивить — вот что стоит за этим прогнозом

Курс рубля по отношению к доллару сейчас в основном зависит от геополитической ситуации и слухов, заявил в интервью финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По его словам, ожидания ослабления санкций приводят к росту оптимизма среди инвесторов. Если ограничения действительно ослабят, российская экономика станет более стабильной, и рубль, соответственно, укрепится.

Экономист пояснил, что при смягчении санкций улучшится доступность валюты в России. А чем больше валюты на рынке, тем меньше спрос на неё. Это способствует выравниванию курса.

Григорьев считает, что в марте рубль продолжит укрепляться и может достичь уровня 80-83 рублей за доллар, а возможно, даже упасть ниже этой отметки.