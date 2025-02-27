Актёр Головин заговорил о ревности к супруге: месяц – очень долгий срок

Александр Головин, известный по сериалу "Кадетство", признался, что иногда испытывает ревность. Однако, как он сам отмечает, узнал он об этом только после того, как женился на своей возлюбленной, актрисе Александре Поповой.

В беседе со "Страстями" актёр рассказал, что старается контролировать свои чувства. Именно благодаря этому он смог спокойно оставить жену на длительный срок во время участия в реалити-проекте "Выживалити".

"Я очень скучал по жене: месяц — это всё-таки очень долгий срок для мужчины без супруги, если вы понимаете, о чём я. Но я оставил её спокойно, потому что полностью доверяю", — поделился артист.

Головин также отметил, что одинаковая профессия положительно влияет на их брак. Они часто посещают одни и те же кастинги, чтобы получить работу в совместном проекте. Однако, по его словам, пока что это не всегда удаётся.

Александр Головин и Александра Попова поженились в 2023 году после двухлетнего романа.