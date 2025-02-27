Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

До полного окружения украинских сил в районе Суджи остаётся 3,5 километра. По предварительным данным, в котле могут оказаться до четырёх тысяч бойцов ВСУ. Российские войска перекрыли все пути снабжения противника.

Активное наступление ведут десантники 119-го полка и 106-й дивизии. В этом районе сосредоточено около тысячи единиц западной военной техники, её систематически уничтожают российские военные.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы нанесли удар по украинским подразделениям, готовившимся зайти в Курскую область.