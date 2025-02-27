В мае россиян ждут длинные выходные — вот когда можно отдохнуть четыре дня подряд

В мае россиян ждут две короткие рабочие недели. По данным Роструда, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — официальные выходные.

Однако сокращенной недели в марте не будет. Причина проста — 8 марта выпадает на субботу. В Роструде напомнили, что если праздничный день совпадает с выходным, он обычно переносится. Но в этом году перенос сделали не на май, а на июнь. В результате россияне смогут дополнительно отдохнуть с 12 по 15 июня в честь Дня России.

По словам Юлии Саниной, директора по персоналу сервиса "Работа.ру", в апреле также ожидается короткая рабочая неделя. С 28 по 30 апреля придется работать, а 1 мая — выходной, поскольку это Праздник труда. 2 мая, пятница, станет нерабочей из-за переноса 4 января. 30 апреля, среда, будет укороченным рабочим днем.