Яйца на вес золота: в 2025 году цены в США могут взлететь на 41%

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2025 году стоимость яиц может подскочить на 41,1 процента. Об этом сообщает ABC News.

Ранее ведомство ожидало роста всего на 20 процентов, но позже пересмотрело прогноз. Главная причина – дефицит яиц на фоне вспышки птичьего гриппа. В конце 2024 года болезнь уничтожила 17,2 миллиона кур-несушек, что серьезно сказалось на рынке.

Уже в январе цены резко пошли вверх. Средняя стоимость дюжины яиц составила 4,95 доллара – это на 13,8 процента выше декабрьских показателей и на 53 процента больше, чем год назад.

В некоторых штатах магазины начали вводить ограничения на продажу. В Массачусетсе сеть Market Basket разрешает брать не более двух упаковок на семью. В других местах ситуация еще серьезнее: житель Лас-Вегаса пожаловался на пустые полки в продуктовом магазине.