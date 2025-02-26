Ким Чен Ын готовит армию КНДР к любому конфликту – что изменится?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР должна быть современной и готовой к любому вооружённому конфликту. Его слова передаёт агентство News1.

Во время визита в военную академию Кан Кон он подчеркнул, что студенты обязаны не только изучать тактику, но и приобретать реальные командные навыки, которые соответствуют требованиям современной войны.

Ранее, 9 февраля, Ким Чен Ын обвинил США и западные страны в затягивании конфликта на Украине. По его словам, их попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал. Он также заявил, что Пхеньян всегда будет противостоять действиям, нарушающим международную справедливость и мировой порядок.