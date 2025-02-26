Друзья пытались отбить задержанного у полиции — в ОВД попали 30 человек

В подмосковном Ермолино задержали 27 человек. Они пытались помешать полиции задержать их знакомого, сообщили в МВД.

Инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов. Полицейские заметили мужчину в неадекватном состоянии. Он не подчинялся требованиям, поэтому его решили доставить в отдел. Однако знакомые задержанного попытались спровоцировать конфликт с полицией.

26-летний уроженец Дагестана получил 13 суток ареста за неповиновение. Среди доставленных в полицию оказался и зачинщик конфликта, 1998 года рождения. Его также привлекли по той же статье, но дополнительно возбудили уголовное дело.