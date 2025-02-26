С 1 марта счета за отопление изменятся: кто заплатит больше?

С 1 марта 2025 года в России меняются правила оплаты отопления. Теперь в регионах, где счета выставляли по фактическому потреблению, нельзя будет перейти на равномерные платежи в течение года. А вот там, где такой порядок уже действует, власти смогут решить – оставить его или перейти на оплату по факту.

Юрист Андрей Фрадкин отмечает, что новый подход имеет минусы. Зимой суммы в квитанциях вырастут, и у социально незащищённых граждан могут накапливаться долги. Москва сохранит свою систему – расчёт по среднемесячному потреблению за последние пять лет.

Другие важные изменения касаются учета площади недвижимости. Теперь для расчёта платежей будут использовать данные из государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и техучёта. Но на сами тарифы нововведения не повлияют – их по-прежнему устанавливают региональные власти.

Реформа оплаты отопления стала ответом на жалобы граждан. Новая система должна сделать расчёты более понятными и прозрачными. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева ранее отмечала, что оплата по фактическому потреблению – это справедливый и удобный способ расчёта.