Попал под удар: когда отскочивший камень может оставить вас без прав

Вы едете по трассе, и вдруг – удар! Камень из-под колеса соседней машины попадает в лобовое стекло. Мелочь? Нет! На скорости даже маленький камень превращается в опасный снаряд. Итог – трещина, скол, а в худшем случае – авария.

Особенно опасно, если стекло повреждается внезапно. Резкий звук, ухудшение видимости – и водитель может потерять контроль над автомобилем. Итог – ДТП.

Кто виноват? Если камень выпал из кузова грузовика, ответственность несёт его водитель. Он обязан следить за креплением груза. Но доказать это сложно без свидетелей или записи с регистратора.

А если предмет просто отскочил от колеса другой машины? Тут всё сложнее. Формально это не ДТП, но суды иногда признают такие случаи страховыми. Водителя, от чьей машины отлетел камень, могут обвинить в оставлении места происшествия. За это грозит лишение прав на срок до полутора лет.

Но чаще всего найти виновника невозможно. ОСАГО такие случаи не покрывает. Остаётся только судиться с дорожными службами, если повреждение произошло из-за плохого состояния дороги. Важный момент – инспекторы ГАИ должны зафиксировать не только повреждения, но и их причину, иначе добиться компенсации будет сложно.