Смертная казнь в России: почему её не вернут, несмотря на поддержку общества

В России не планируют возвращать смертную казнь. Это невозможно при действующей Конституции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос: почти половина россиян (49%) поддерживает смертную казнь. Однако позиция Конституционного суда остается неизменной. Как подчеркивает Клишас, пока действует текущая Конституция, возвращение этой меры невозможно.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее отмечал: смертная казнь может быть восстановлена только при принятии новой Конституции. Других вариантов нет.

Президент Владимир Путин в конце 2024 года также заявлял, что власти России не вводят смертную казнь, несмотря на призывы со стороны общества и политиков. По его словам, государство наоборот стремится сделать правосудие гуманнее.