"Величайший подарок Москве": США могут сократить участие в НАТО – что это значит?

США могут ослабить свою роль в НАТО, что станет настоящим подарком для России. Об этом пишет Sky News.

Издание отмечает: администрация Дональда Трампа может поставить точку на "трансатлантическом измерении" альянса. Это приведет к тому, что военное присутствие США в НАТО существенно сократится.

Кроме того, научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила заявила агентству STT, что Трамп может исключить Финляндию и Швецию из альянса. Этот шаг может стать частью мирного соглашения с Россией по Украине.

Ранее бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер предположил, что Трамп может потребовать от стран альянса увеличить расходы на оборону. Это может стать предлогом для выхода США из НАТО или отказа защищать союзников в случае нападения.