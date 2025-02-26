Нейтральный статус снова в игре: МОК настаивает на участии России в отборе к Играм

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает издание SVT.

По данным источника, МОК доволен тем, как прошли Летние игры в Париже в 2024 году. Тогда 15 российских атлетов выступили под нейтральным флагом. Теперь комитет хочет использовать тот же подход на Зимней Олимпиаде в Милане. Уже проведены переговоры с руководителями Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Источник в IBU рассказал, что МОК не оказывает финансового давления, но настойчиво рекомендует решение, позволяющее нейтральным спортсменам участвовать. Комитет надеется, что они смогут вернуться к квалификационным турнирам уже в следующем сезоне.

Официальные представители МОК отказались комментировать ситуацию, заявив, что у них нет времени на обсуждение.