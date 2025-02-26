Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Украина не откажется от попыток атаковать Крымский мост, даже если начнутся переговоры о завершении конфликта. В интервью порталу News.ru он заявил, что этот объект остается стратегической целью для ВСУ.

По его мнению, Киев испытывает особую ненависть к Крыму и Севастополю, поскольку жители этих регионов первыми выступили против новой власти в 2014 году.

Эксперт также напомнил, что Владимир Зеленский вскоре отправится в Вашингтон на переговоры. Однако, как подчеркнул Дандыкин, задачи специальной военной операции, поставленные верховным главнокомандующим России, остаются неизменными.