О них вы точно не слышали: в России продают пять новых автомобильных брендов

На российский авторынок вышли новые бренды. Некоторые из них — это бывшие европейские и корейские компании, сменившие название, другие — совершенно новые игроки.

Так, на смену SsangYong пришел KGM. Это не просто ребрендинг, а обновленное название после смены владельца. KGM собирается выпускать автомобили на заводе «Автотор» в Калининграде.

Еще один новичок — Tenet. Это бренд группы «АГР», который появится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Производство стартует во втором квартале, а первой моделью, вероятно, станет слегка измененный Chery Tiggo 7 Plus.

Китайская компания Rox уже начала продажи модели 001 с гибридной установкой на 476 л.с. Производство ведется в Циндао, а цены стартуют от 9,1 млн рублей.

Также появился бренд Esteo, связанный с бывшим заводом Mercedes-Benz в Подмосковье. Ожидаются модели 33T, 51M и T41, но пока на заводе замечены кроссоверы Exeed.

В базе ФИПС зарегистрирован новый бренд Nordcross, принадлежащий «Слава Моторс Рус», дистрибьютору Belgee и Knewstar.

Новые игроки активно занимают рынок, а значит, в 2025 году российским автолюбителям будет из чего выбрать.