Чудесное спасение: кошка Муся выжила после падения с 40-метрового обрыва в Крыму!

Кошка Муся, сброшенная туристом с 40-метрового обрыва в «Ласточкином гнезде», выжила. Спасатели и волонтеры нашли ее спустя три дня на скалах – без серьезных травм. Сейчас за ней ухаживают ветеринары.

Животное обнаружили волонтеры, которые услышали ее мяуканье с моря. Они обратились к спасателям, и специалисты МЧС подняли Мусю наверх. Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков считает, что кошка выжила благодаря тому, что падала по касательной или приземлилась на щебень.

Мужчину, сбросившего кошку, задержали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 24-летний турист из Петербурга подошел к обрыву и выбросил животное вниз. Позже его нашли на вокзале в Джанкое. В полиции сообщили, что подозреваемый помещен в медучреждение на 10 суток. По статье «Жестокое обращение с животными» ему грозит до трех лет тюрьмы.

Почему он это сделал? В коротком интервью мужчина заявил, что кошка мешала ему есть булочку и раздражала его. Он также сказал, что она вырывалась из рук.

Сейчас зоозащитники спорят, где Муся будет жить дальше. В музее уверены – она останется в «Ласточкином гнезде». Но защитники животных настаивают: ей нужен дом, где она будет в безопасности.