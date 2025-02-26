Apple в центре скандала: голосовой ввод iOS заменяет "расист" на "Трамп"

Apple признала ошибку в голосовом вводе iOS, из-за которой слово "расист" автоматически заменялось на "Трамп". Об этом сообщают Variety, The New York Times и Axios, ссылаясь на заявление компании.

В Apple объяснили, что проблема связана с особенностями работы системы распознавания речи. Разработчики пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По их словам, сбой связан с фонетическим сходством слов. Похожая замена наблюдается и с другими словами, начинающимися на "р", например, "ramp", "rhubarb" и "rhythmic".

Бывший сотрудник Apple Джон Берки, работавший над Siri, считает, что ошибка могла появиться как случайно, так и намеренно. Он назвал ситуацию подозрительной.

Проблема вызвала резонанс после появления в TikTok видео, где пользователи демонстрировали ошибочную замену. Некоторые обвинили Apple в политической ангажированности. Особенно возмутились консервативно настроенные пользователи.

Ранее, в сентябре 2024 года, подобные споры возникли вокруг голосового помощника Alexa от Amazon. Тогда пользователи заметили, что ответы на вопросы о Трампе и Камале Харрис различались, что вызвало новую волну обсуждений о политической нейтральности технологий.