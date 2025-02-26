Стратегическое богатство Урала, которое хотят США: почему редкие металлы стали приоритетом для России

В Свердловской и Челябинской областях находятся стратегически важные запасы редких металлов. Их необходимо сберечь в интересах государства.

Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на совещании с главными инспекторами регионов. Он подчеркнул, что эти ресурсы составляют стратегический запас, и призвал региональные власти уделить особое внимание их сохранности.

Тема редкоземельных металлов стала особенно актуальной после совещания с участием президента России Владимира Путина 24 февраля. Вопрос разработки месторождений обсуждается на высоком уровне.

Редкоземельные металлы — это около 30 элементов, включая цирконий, ванадий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним повышенный интерес, поскольку они необходимы для производства микроэлектроники. Президент Путин ранее заявлял, что сотрудничество между Россией и США в этой сфере возможно.