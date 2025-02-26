Миллионы россиян рискуют остаться без страховой пенсии – в чём причина?

Некоторые россияне могут остаться без страховой пенсии. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT.

По его словам, в группе риска — самозанятые, которые платят налог 4-6% с доходов, но не отчисляют деньги в социальный фонд. Сейчас в России 12 миллионов самозанятых, но менее 1% из них добровольно формируют себе пенсию. Если ситуация не изменится, этим людям не хватит баллов и стажа для получения выплат.

В таком случае остаётся два варианта: устроиться на официальную работу или покупать недостающие пенсионные баллы. В противном случае пенсия станет доступной только через пять лет, когда можно будет претендовать на социальные выплаты.

Кроме того, проблемы ждут тех, кто получает зарплату в конверте. У них также не будет нужного стажа и начислений для пенсии, подчеркнул Нилов.