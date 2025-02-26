Российские военные вплотную подошли к окружению Суджи в Курской области, оккупированной ВСУ. По данным Mash, до полного "котла" осталось менее 11 километров.

Под угрозой окружения находятся около 2000 украинских бойцов. Их положение ухудшается с каждым днём — отход практически невозможен. Российские военные за последние пять дней зачистили пять населённых пунктов: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. Бои продолжаются в Малой Локне, деревнях Старая и Новая Сорочина, а также вблизи Гуево и Махновки.

Ключевая цель российских сил — взять под контроль единственную асфальтированную дорогу в районе, связывающую Юнаковку и Суджу. ВСУ уже испытывают трудности с ротацией, эвакуацией раненых и доставкой боеприпасов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу и вошли в Сумскую область. По данным СМИ, моральное состояние украинских подразделений там резко ухудшилось из-за высоких потерь и активного наступления российских войск.

По оценке российских военных, вторжение ВСУ в Курскую область обернулось катастрофическими потерями для украинской стороны, а Сумская область фактически стала зоной активных боевых действий.