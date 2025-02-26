Рубль готовится к падению: эксперты предсказывают 100 рублей за доллар уже летом

К лету курс доллара может вырасти до 95-100 рублей, евро — превысить 100-105 рублей, а юань — достигнуть 13-13,3 рубля. Такой прогноз для «Газеты.Ru» дал эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Он объяснил, что сейчас валюты находятся у своих годовых минимумов, а курс рубля вряд ли укрепится. По его мнению, к лету ситуация изменится: ключевая ставка развернется, платежный баланс ухудшится, а санкции на нефтегазовый сектор продолжат оказывать давление. Это может добавить еще 2 рубля к курсу доллара.

Эксперты «БКС» также ожидают, что к концу 2025 года доллар поднимется до 106,3 рубля, евро — до 110 рублей, а юань приблизится к 14 рублям.

На 21 февраля доллар уже превысил 87,7 рубля, евро — 91,8 рубля, юань — 12 рублей.